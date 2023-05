Lissone: addio a Emilio Ghigni, tra i fondatori del Pd e candidato sindaco nel 2007

La città di Lissone perde Emilio Ghigni, per molti anni protagonista della scena politica locale, persona impegnata nell’associazionismo (Avis) e membro del Consiglio di amministrazione della casa di riposo “Agostoni”. È scomparso martedì 24 maggio a 82 anni. Il cordoglio della politica cittadina è profondo, gli attestati di stima sono bipartisan.

A Ghigni si riconosce la lealtà, la serietà e l’alto profilo umano. Una persona che amava la città e per la quale si è speso sempre con tutte le sue energie, con quella pacatezza d’animo che lo ha contraddistinto in ogni suo atto.

Lissone: addio a Emilio Ghigni, l’impegno in politica

A cominciare dalla politica, sua grande passione, come ricorda il Partito Democratico in un messaggio in cui esprime le condoglianze alla famiglia Ghigni e sottolinea le capacità di un esponente autorevole che nel 2007 ricoprì la carica di candidato sindaco con la coalizione “Uniti nel centrosinistra”.

«Profilo estremamente competente e moderato, Emilio Ghigni aveva un’intelligenza politica fine» ricorda il Pd di Lissone in un messaggio di cordoglio.

Per anni Emilio Ghigni è stato funzionario al Patrimonio nel Comune di Lissone ed ha ricoperto incarichi sindacali nel direttivo della Cisl provinciale. Tra i fondatori del Partito Democratico a Lissone, è rimasto iscritto fino al 2019 «dando un sostanziale contributo alla storica affermazione del centrosinistra a Lissone nel 2012», ricorda il Pd.

I funerali sono stati celebrati ne pomeriggio di giovedì 25 maggio nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.