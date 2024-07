Limbiate, un box come casa e il tombino come wc: allontanato dalla polizia locale

Aveva reso un box condominiale di Limbiate un bivacco abusivo. La polizia locale ad inizio settimana ha messo fine ad un vicenda che andava avanti da un paio di mesi e che aveva comprensibilmente creato disagi non solo ad altri condomini, ma anche a molti abitanti della via.

Limbiate, blitz all’alba della polizia locale: liberato il box usato come casa

È all’alba di martedì che gli agenti della polizia locale effettuano un blitz in un box seminterrato di via Sardegna: alle 5 del mattino gli uomini in divisa si sono recati sul posto ristabilendo la legalità. Secondo quanto reso noto, all’interno del box seminterrato dormiva abusivamente un extracomunitario che sarebbe riuscito ad entrare mediante l’utilizzo fraudolento delle chiavi della serratura.

Limbiate, il box come casa: viveva in condizioni disumane

Viveva in condizioni igienico sanitarie indescrivibili, tant’è che il tombino della fognatura condominiale privo di chiusino e collocato all’ interno del box in questione, oltre ad allagare con acque reflue il medesimo giaciglio di fortuna dell’uomo, emanava odori nauseabondi. Una situazione insostenibile che gli agenti della Polizia locale hanno accertato nei fatti. I provvedimenti sono stati immediati. È stato effettuato lo sgombero ed imposto l’allontanamento all’uomo, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

Gli abitanti della via Sardegna, che hanno seguito alcune fasi dell’intervento, hanno ringraziato la polizia locale.