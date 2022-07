Limbiate, troppi furti al cimitero: per scope e annaffiatoi ora serve la moneta

A quanto pare la maleducazione di alcuni cittadini non risparmia nemmeno luoghi più sensibili come i cimiteri. I furti nelle tombe, purtroppo, non sorprendono nemmeno più. Questi i motivi alla base della scelta del Comune di attaccare all’attrezzatura necessaria per la pulizia delle tombe delle gettoniere bloccanti che rendono gli attrezzi utilizzabili solo dopo l’inserimento di monete da 50 centesimi, 1 o 2 euro; funzioneranno esattamente come i carrelli della spesa.

Al cimitero annaffiatoi a moneta, l’avviso del Comune di Limbiate

Sugli avvisi esposti fuori dal cimitero di Pinzano si legge “a seguito del ripetersi di furti a danno delle attrezzature a servizio del cimitero messe gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale, si avvisano i cittadini che entro il 13 luglio verranno installati appendiscope, annaffiatoi e palette dotati di gettoni bloccanti”.

Annaffiatoi e scope con la moneta al cimitero, anche a Seregno

In realtà non è stato perso tempo, già dalla settimana appena trascorsa i blocchi erano stati attivati sia a Pinzano che in quello di via Campo Santo, dove ormai si trovano da più di un mese. Limbiate non è l’unico comune che ha fatto questa scelta, altri comuni Brianzoli come Seregno si sono mossi già da tempo per contrastare ciò che evidentemente è un problema generalizzato.