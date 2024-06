Limbiate, perde il controllo della Fiat Punto e si ribalta: sessantenne ferito imprigionato nell’auto

Un sessantenne è stato soccorso in codice giallo nella serata di domenica 9 giugno, a Limbiate, dopo che poco prima di mezzanotte, per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ribaltandosi, lungo via Bolzano.

Incidente stradale a Limbiate, un sessantenne liberato dai vigili del fuoco e portato all’ospadale

Sul posto, oltre a un’ambulanza, si sono portate squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza con un’autopompa da Bovisio Masciago e un carro fiamma da Seregno Volontari che hanno dovuto liberare il ferito rimasto imprigionato nell’abitacolo del veicolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.