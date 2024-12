Limbiate dice addio all’ex pilota Ettore Tosolini: il ricordo di Nico Cereghini

Limbiate dice addio a Ettore Tosolini, pilota e tecnico di valore negli anni Sessanta e Settanta. Friulano di origine poi stabilito a Limbiate, aveva 81 anni. Nella città brianzola è stato concessionario Ducati e poi Renault, e ha trasmesso la passione al figlio Dario. Un pilota in gamba, Ettore Tosolini, che l’amico e pilota Nico Cereghini ricorda in particolare “per la vittoria importante nel ’65 alla Sei Ore Internazionale di Monza, in coppia con Mondani per la classe 125”.

Limbiate, addio a Ettore Tosolini: pilota di moto, auto e di ultraleggeri

Il Gran premio motociclistico delle Nazioni fu il penultimo appuntamento del moto mondiale e si svolse all’autodromo di Monza il 5 settembre 1965. Le gare furono influenzate dalla pioggia battente che provocò numerosi incidenti. La seconda gara in programma in giornata fu quella della 125 nella quale la caduta di Ernst Degner a Lesmo lasciò via libera al compagno di marca, Hugh Anderson, incoronato campione del mondo nella categoria. Tosolini ha corso in tutte le classi, fino alla 500 e alla 750 nelle derivate, e ha corso in auto dopo un brutto incidente a Misano nel ’73, ma ha anche volato con gli ultraleggeri.

Limbiate, la passione per i motori di Ettore Tosolini passata al figlio Dario

Ha passato la passione per la moto al figlio Dario, fino a portarlo al secondo posto dell’europeo vintage endurance con le Honda 1000 del team Segale che il padre curava. Legati entrambi in particolare al Moto Club Monza a cui di fatto la famiglia Tosolini ha dato prestigio ed orgoglio per 50 anni, prima con Ettore e poi appunto con Dario.

Tosolini padre a Limbiate aveva costruito la sua vita, mantenendo sempre salda quella passione per le due ruote accanto ai figli e agli adorati nipoti ed instaurando rapporti cordiali e di amicizia con numerosi concittadini che lo ricordano con stima ed affetto. I funerali nel pomeriggio di martedì 31 dicembre nella chiesa parrocchiale San Francesco di Limbiate.

“A tutta la sua numerosa tribù arrivi l’abbraccio di tutti quelli che hanno condiviso ore e chilometri di vita con Ettore e gli erano affezionati” il cordoglio social di Nico Cereghini, giornalista e pilota motociclistico italiano.