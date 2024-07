Limbiate, c’è il piano sicurezza per l’estate: «Sempre più episodi di spaccio e violenza»

“Sicurezza in città 2024”: polizia locale in campo a Limbiate con pattugliamenti e controlli notturni per il presidio del territorio contro schiamazzi e salvaguardia del decoro urbano. La giunta ha approvato il progetto che vede in campo gli agenti per gli interventi estivi alla sicurezza, scaturiti dalla necessità di dare risposte concrete alle istanze della popolazione.

Limbiate, c’è il piano sicurezza per l’estate: implementati i servizi dal pomeriggio alla notte

Obiettivo primario dell’amministrazione è quello di garantire una maggiore sicurezza urbana. In questo senso, la polizia locale assumerà di volta in volta, e con la necessaria elasticità, l’organizzazione più idonea a fronteggiare le emergenze spesso particolarmente mutevoli. Saranno implementati i servizi ad hoc in ore pomeridiane, serali e notturne per garantire, attraverso la presenza costante sul territorio degli operatori, l’innalzamento della soglia di sicurezza percepita dai cittadini ed evitare piccoli fenomeni di microcriminalità legati alla “movida” limbiatese.

Limbiate, c’è il piano sicurezza per l’estate: attenzione a fenomeni diversi

Particolare attenzione verrà data ai fenomeni di insediamento abusivo nelle numerose aree dismesse presenti in città che possono degenerare in situazioni di difficile gestione sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell’igiene. La polizia locale concentrerà poi la sua attenzione su tutti i comportamenti che incidono negativamente sul decoro urbano: abbandono di rifiuti, piccoli vandalismi, azioni di disturbo alla quiete pubblica e al contrasto del fenomeno delle scritte o dei graffiti sui muri con le bombolette spray. Per quanto riguarda il servizio di polizia stradale, dal mese di luglio saranno incrementate le azioni di controllo e, ove necessario, quelle di repressione delle condotte particolarmente pericolose e spesso causa di incidenti stradali. Si prevedono poi servizi mirati volti al contrasto delle affissioni non regolari e al fenomeno dei venditori abusivi.

«Sono sempre più frequenti, soprattutto nel centro storico, fenomeni di disturbo della quiete e del riposo dei cittadini, associati a stati di incuria e degrado di vie e piazze cittadine e da situazioni di illegalità quali lo spaccio di sostanze stupefacenti ed episodi di violenza legati all’abuso di alcol – si legge nella nota progettuale – situazioni, quasi sempre rilevabili in vicinanza di bar, locali pubblici e locali di vendita di bevande alcoliche che esasperano i tanti cittadini che hanno diritto al riposo notturno».

Valore complessivo del progetto (attivo dal 1 luglio al 7 settembre): 10mila euro. Previsti pattugliamenti serali nel fine settimana, dalle 20.30 a mezzanotte e mezza.