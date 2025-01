Limbiate: “area ex Greenland nel degrado, il Comune la acquisti e la sistemi”

Area ex Greenland di Limbiate: il Pd chiede di inserire elementi concreti nel programma di governo per acquisire l’area. Nel mirino il degrado. È in particolare la consigliera comunale Cristina Ursino a chiedere di rispettare il diritto degli abitanti della zona di condurre una vita dignitosa in un ambiente meno degradato di quanto non sia oggi.

Ex Greenland di Limbiate nel degrado, la risposta del sindaco Romeo

“Asfaltate le strade e date più attenzione” ha detto in aula a fine dicembre. Il sindaco Antonio Romeo confermando di essere disposto a rilevare l’area ha precisato che allo stato attuale sarebbe un bagno di sangue perché esiste un contratto di affitto in quell’area. Un’area che è degradata con le preoccupazioni latenti di chi teme situazioni di disagio che rischiano di protrarsi a lungo se non si troverà a tutti gli effetti una soluzione idonea e percorribile.