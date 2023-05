Libri: la giovane Melissa Crippa sbanca il Premio Stellina con una storia di neve e marmellata

Grande soddisfazione per Melissa Crippa, seregnese di 12 anni, che con la sua opera “Un’avventura tra neve e marmellata di mirtilli” si è aggiudicata il premio junior narrativa del premio Stellina. Un concorso di rilevanza internazionale, organizzato dall’associazione di promozione sociale Brillasogni Aps, che quest’anno ha registrato una partecipazione record, con 974 opere poetiche, musicali, video, grafiche e narrative presentate da scrittori e artisti provenienti da diversi Paesi dell’Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, ma anche da diverse altre Nazioni del mondo, come Israele, Australia, Grecia e Croazia.

Libri: la giovane Melissa Crippa sbanca il Premio Stellina, nella sezione narrativa junior

Le 39 opere vincitrici sono state presentate dal patron della manifestazione Alessandro Verrastro, in arte “Vettorialex”, durante la serata di gala online de “La Notte di Stellina”, trasmessa sul canale YouTube del concorso. La seregnese, che nonostante l’età ha già all’attivo svariati premi in concorsi nazionali e internazionali di scrittura e poetica, ha primeggiato nella sezione narrativa della categoria junior (fino ai 12 anni) con un’opera scritta appositamente per la partecipazione al concorso.

Libri: la giovane Melissa Crippa sbanca il Premio Stellina, “ho saltato di gioia”

«Non mi aspettavo di vincere. Quando mi hanno comunicato l’esito del concorso ho saltato di gioia», ha riferito Melissa – che da grande vuole fare la scrittrice, proprio come sua mamma Simona Pafundo, da cui ha ereditato la passione e il talento per la scrittura, per poi raccontare nel dettaglio com’è nata la sua opera.

«“Un’avventura tra neve e marmellata di mirtilli” trae ispirazione da uno dei racconti delle vacanze di mia mamma. La protagonista si chiama proprio come lei, Simona. Ho preso quella storia, l’ho rivisitata, cambiata e fatta mia, aggiungendo personaggi e virandola sul genere fantasy. La storia è ambientata in montagna, e ruota attorno a un barattolo magico di marmellata che la protagonista e suo marito ricevono in dono dalla proprietaria del maso in cui alloggiano per le vacanze. Un barattolo da utilizzare “nel momento del bisogno”, di cui i protagonisti ignorano i poteri, ma che si rivela utile quando restano intrappolati in alta quota per una tempesta di neve. Mangiando qualche cucchiaio di marmellata di mirtilli vedono arrivare in loro soccorso gli animali che popolano le alte vette».

Libri: Melissa Crippa, 12 anni e tanta voglia di scrivere

Questa è solo una delle brillanti opere scritte dalla giovane seregnese, che frequenta la classe seconda dell’istituto secondario di primo grado Traversi di Meda, e che fin dalle elementari si è cimentata con successo nella scrittura di poesie e racconti. Solo pochi mesi fa, a novembre, aveva vinto il premio speciale della giuria del concorso poetico “Albiatum” di Albiate. E attualmente ha in programma di partecipare a tanti altri concorsi sia di narrativa che di poetica. «Dedico questo premio ai miei genitori, che fanno sempre il tifo per me, e in particolare a mia mamma Simona», ha concluso.