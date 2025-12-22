Lesmo, si apre una voragine per il cedimento di una tubatura e un passante ci cade dentro

La società BrianzAcque è al lavoro a Lesmo in via Papa Giovanni XXIII per ripristinare una tubatura dell’acqua che in seguito a una rottura ha provocato il cedimento del terreno sovrastante con l’apertura di una profonda buca nella quale, domenica 21 dicembre, caduto un passante, un 53enne, che per fortuna non ha riportato conseguenze nonostante una caduta, stimano i vigili del fuoco, di oltre tre metri. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. Sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con vari mezzi da Monza, Lissone e Vimercate.

Le operazioni di soccorso sono state condotte con la massima tempestività, considerata la continua instabilità del terreno. I vigili del fuoco hanno recuperato il 53enne e messo in sicurezza la zona. Per il passante, valutato sul posto dal personale AREU, non si è reso necessario il trasporto presso strutture ospedaliere. Presenti anche le forze dell’ordine.

Il cedimento della tubatura ad Arcore: ordinanza del Comune e intervento di BrianzAcque

Dal Comune hanno spiegato che il cedimento si è verificato in una strada sterrata di accesso ai campi agricoli e l’Ente ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente che ha disposto la chiusura totale al transito veicolare e pedonale del tratto interessato. “BrianzAcque ha già individuato l’origine del problema ed è intervenuta per porvi rimedio. Nella giornata di domani (lunedì 22 dicembre ndr) sono inoltre previste ulteriori verifiche e ispezioni, al fine di accertare lo stato complessivo delle infrastrutture e garantire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Un sentito ringraziamento a BrianzAcque, a Eurocondotte, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri”