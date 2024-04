Lesmo: nessuna irregolarità nel servizio mensa, lo conferma Ats

Nessun problema per il servizio mensa della scuola elementare di Lesmo, lo dice Ats. Solo qualche settimane fa alcuni genitori dei bambini dell’istituto di via Vittorio Veneto si erano lamentati per alcune carenze per la refezione scolastica scrivendo una lettera indirizzata in Comune soprattutto per quanto riguardava la distribuzione dei pasti e l’adeguatezza del cibo cucinato dalla società Cir Food ritenuto qualitativamente scarso. Ora dopo una serie di verifiche eseguite dagli organi competenti l’amministrazione ha fatto sapere in una nota dell’esito positivo “dei controlli eseguiti dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – Sc Igiene Alimenti e Nutrizione e SS Sicurezza Alimentare di Ats Brianza presso il centro cottura e il refettorio della Scuola Primaria di Lesmo, disposti dal Comune a seguito di notizie, apprese informalmente tramite la stampa locale, circa presunte carenze nel servizio di somministrazione dei pasti agli alunni dell’Istituto Manzoni”.

Lesmo: nessuna irregolarità nel servizio mensa, la nota del Comune

Sempre dal municipio hanno fatto sapere che “Il personale di Ats Brianza che ha visionato i locali deputati alla preparazione e alla distribuzione dei pasti ne ha rilevato la piena conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie. Gli utensili utilizzati e le apparecchiature presenti sono risultati puliti e perfettamente funzionati e non è stata rilevata alcuna presenza di insetti infestanti. Nessuna criticità, inoltre, è stata rilevata in ordine alla qualità del cibo somministrato, con riferimento sia alle materie prime impiegate nelle preparazioni sia ai prodotti semilavorati e finiti. Le modalità di conservazione del cibo, sia fresco che secco, sono risultate conformi e parimenti rispettato è il protocollo Haccp. I risultati della visita ispettiva eseguita da Ats Brianza consentono di fugare gli immotivati timori sulla salubrità del cibo quotidianamente erogato ai bambini e alle bambine che fruiscono del servizio mensa. Garantire adeguati livelli qualitativi del servizio rappresenta un’attività di prioritaria importanza per questi Uffici che operano in sinergia con l’Istituzione scolastica e con i rappresentanti dei genitori, in uno spirito di mutua collaborazione”.