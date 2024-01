Lesmo, auto in una scarpata dopo un incidente in via Volta

Squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute domenica 21 gennaio a Lesmo, per un incidente che si è verificato in via Volta. L’allarme è scattato alle 5.20 ed ha portato sul posto, per il soccorso ai feriti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’arteria, l’autopompa del distaccamento di Vimercate ed il carro fiamma di Lissone.

Incidente: il conducente trasportato in ospedale

La scena del sinistro

Secondo quel che è stato possibile ricostruire, un’autovettura, dopo uno scontro con un altro veicolo in transito, ha finito la sua corsa in una scarpata a lato della carreggiata, per fortuna senza cadere nel parcheggio sottostante. Il conducente è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate da un’ambulanza del 118.