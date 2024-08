Lesmo: abbattono un muro a picconate e svuotano la cassaforte di una villa con la proprietaria in casa

Furto tanto clamoroso quanto rumoroso… É avvenuto a Lesmo, in via Luciano Manara, nella notte fra giovedì e venerdì 23 agosto scorsi. La banda di ladri ha agito come una “squadra” di muratori, come se nulla fosse, ma in piena notte. Infischiandosene delle picconate, e dei conseguenti sordi rumori che hanno provocato per praticare un foro nel muro perimetrico di una villa, hanno agito come se tutto rientrasse nella normalità. Non solo, una volta aperto un varco hanno in seguito dovuto segare le sbarre di sicurezza da una finestra. Il tutto, probabilmente, nella certezza che in casa non vi fosse nessuno. Ma così non era. All’interno dell’abitazione infatti vi era una donna (quella notte il marito non era presente poiché impegnato fuori città) che è stata svegliata dai colpi dei picconi.

Lesmo: abbattono un muro di cinta, l’intervento dei vicini poi i carabinieri

Nel panico più assoluto ha dapprima inviato un messaggio ad una vicina di casa, confinante con la sua abitazione e poi, non ottenendo risposta, chiamandola direttamente per chiedere aiuto. I vicini si sono subito avvicinati alla finestra che si affaccia alla proprietà adiacente ma, pur sentendo delle voci, anche una femminile, hanno pensato che fossero altri vicini che spesso organizzano feste serali. Ma poi, di fronte anche all’insistenza della vicina di casa, hanno chiamato i carabinieri raccontando cosa stesse succedendo. Una pattuglia dei militari dell’Arma è arrivata velocemente poco dopo, ma purtroppo non abbastanza prendere sul fatto la banda di delinquenti che nel frattempo si sono dileguati dopo aver forzato una cassaforte appropriandosi di tutto il contenuto di valore. Gli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia di Monza hanno immediatamente iniziato le indagini nel tentativo di identificare gli autori del clamoroso furto