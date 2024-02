Leo, il cane “nonnino” cerca una nuova famiglia: appello Enpa Monza per l’adozione

Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Monza lancia un appello per l’adozione, anche a distanza, del cane quasi tredicenne Leo, un Epagneul Breton di taglia media color bianco arancio con tanto di pedigree. “Acquistato da un allevamento e usato per andare a caccia fino al 2017 quando il proprietario è venuto a mancare” spiega l’associazione. L’animale a quel punto si è ritrovato: “a essere tenuto per lunghi periodi all’interno di un piccolo recinto nel giardino di casa”.

Enpa Monza: Leo, il cane con pedigree di quasi 13 anni attende una famiglia

Un caso segnalato a ENPA che ha quindi deciso di intervenire accogliendolo Leo presso il parco canile di Monza. “Molto docile, fisicamente non dimostra per nulla i suoi 13 anni, ama molto muoversi e correre libero nei nostri recinti, si sta abituando molto rapidamente ad andare in passeggiata con pettorina e guinzaglio che probabilmente prima non conosceva ed è un buongustaio che adora il cibo e i biscottini”.

Il cane verrà inserito anche nel Progetto Famiglia a Distanza: “in modo da passare più tempo possibile fuori dal box e in compagnia di persone che lo coccolino”. Maggiori informazioni sul sito www.enpamonza.it nella sezione cani in canile. Se interessati alla adozione è possibile inviare una mail a canile@enpamonza.it o chiamare lo 039835623 tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 17.30 per prenotare un appuntamento e conoscerlo.