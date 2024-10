Lentate sul Seveso: la mensa scolastica rincara ancora, dal 2025 rischia di cambiare tutto

Il pasto nella mensa scolastica di Lentate sul Seveso è sempre più caro. Anche l’amministrazione comunale lentatese ha dovuto far fronte ai necessari aumenti richiesti dalla Sodexo, che ha chiesto di adeguare le tariffe agli indici Istat.

La spesa per le famiglie è ora di 4,97 euro per ogni pasto consumato a scuola dai propri figli. Importo al netto di Iva, visto che poi il buono effettivamente costa qualcosina in più.

Si tratta sempre di un argomento molto delicato, visto che da un lato esiste davvero un caro prezzi dovuto a tutte le cause ormai note: le guerre, le bollette e l’inflazione, che sommate hanno determinato aumenti un po’ in tutti i settori.

Lentate sul Seveso: la mensa scolastica rincara ancora, il servizio è stato affidato a Sodexo nel 2021

Dall’altro lato, tuttavia, è anche innegabile che per le famiglie già in situazione di disagio economico ogni minimo rincaro diventa un problema da affrontare e una preoccupazione in più.

Trattandosi di mensa scolastica, il tema ha diverse sfaccettature e, di certo, ci sono tutti gli elementi affinché il bicchiere possa essere considerato mezzo vuoto.

Il servizio era stato affidato alla Sodexo nel 2021 per un buono pasto del valore di 4,32 euro. Nell’estate 2023 è stato riconosciuto un primo adeguamento del prezzo unitario, portando il buono mensa a 4,81 euro. A distanza di un altro anno ecco un nuovo aumento dovuto all’inflazione e alle variazioni Istat, per arrivare ai 4,97 attuali (più Iva).

Lentate sul Seveso: la mensa scolastica rincara ancora, costo comunque competitivo grazie al rinnovo con l’azienda

Allo stesso tempo, tuttavia, il bicchiere può essere considerato anche mezzo pieno. Perché il costo del buono mensa attualmente praticato a Lentate sul Seveso, malgrado i successivi adeguamenti registrati nel tempo, resta a tutt’oggi molto competitivo. Questo è dovuto al fatto che si era partiti con una tariffa molto bassa e che, dopo l’adeguamento del 2023, l’amministrazione comunale ha provveduto a rinnovare il contratto per altri ventiquattro mesi.

Visto col senno di poi, è stata una scelta saggia: tutte le amministrazioni che stanno ora affidando gli appalti per il servizio mensa, non trovano operatori del settore disposti ad accettare un buono inferiore ai 6 euro. Dove le famiglie pagano meno è perché il Comune interviene con fondi propri, oppure dove sono state previste tariffe differenziate in base a situazioni Isee (indicatore della situazione economica equivalente) dei nuclei familiari.

Lentate sul Seveso: la mensa scolastica rincara ancora, nel 2025 scade il contratto

Il rischio di un forte aumento, tuttavia, a Lentate non è scongiurato. Per quest’anno si può ancora stare tranquilli, ma l’eventualità sarà da affrontare nel 2025 quando scadrà il contratto. Difficile ipotizzare che si possa continuare con proroghe, bisognerà mettere nel conto un buono mensa decisamente più costoso.