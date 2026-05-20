Lentate, i carabinieri individuano e denunciano tre stranieri irregolari

Avrebbe molestato una 18enne nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Camnago-Lentate ed è stato poco dopo rintracciato, insieme ad altre due persone, tutte straniere e irregolari in Italia: la conseguenza, per tutti, è stata una denuncia a piede libero per violazione delle leggi sull’immigrazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 14 maggio. Ad intervenire i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno. Ad essere deferiti due tunisini di 50 e 36 anni e un marocchino di 31 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Lentate, la molestia a una ragazza e la telefonata al 112

Tutto è partito da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112: un viaggiatore ha chiesto aiuto in quanto poco prima era dovuto intervenire per difendere la ragazza, importunata da uno sconosciuto. All’arrivo dei militari, la giovane vittima ha confermato l’accaduto, spiegando che il molestatore, messo in fuga grazie al tempestivo intervento del passante, si era rifugiato in un edificio abbandonato poco distante.

Lentate: tre irregolari in un edificio abbandonato

I militari dell’Arma, supportati dai colleghi delle Stazioni di Meda e Lentate sul Seveso, hanno immediatamente circondato e ispezionato la struttura segnalata, in via Don Gnocchi. All’interno sono stati rintracciati sei cittadini extracomunitari, tre dei quali risultati in regola con i documenti di soggiorno. Quanto agli altri, al 31enne è stato contestato il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, essendo risultato completamente sprovvisto di titolo autorizzativo. La ragazza importunata, sebbene scossa dalla vicenda, secondo quanto comunicato dai carabinieri non ha sporto denuncia per quanto le è accaduto.