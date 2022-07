Le minoranze di Camparada chiedono un’assemblea sull’avanzo di amministrazione

Le minoranze di Camparada chiedono un’assemblea pubblica coi cittadini al sindaco Mariangela Beretta per capire come spendere i circa 500mila euro di avanzo di amministrazione.

Le minoranze di Camparada scrivono al sindaco Beretta

I consiglieri di minoranza Fabio Barbieri, Lucia Canobbio, Tiziano Beretta, e Maria Luisa Cogliati hanno scritto una lettera unitaria al primo cittadino in cui si evidenzia che “l’utilizzo di questi soldi è sicuramente soggetto a regole e a prudenti accantonamenti, ma riteniamo sia giunto il momento di ascoltare i cittadini per ascoltare le loro priorità ed eventuali possibili interventi con queste risorse”. Proprio per questo i rappresentanti delle opposizioni hanno chiesto di organizzare un incontro aperto a tutta la cittadinanza per discutere l’argomento. Inoltre la missiva è stata inviata anche a tutti i membri della maggioranza che siedono in consiglio. Dando la massima disponibilità per organizzare l’evento, che la minoranza sperava di mettere già a calendario entro la fine di giugno ormai trascorsa.

Le minoranze di Camparada attendono la risposta

Dal palazzo comunale il sindaco non si è sbilanciato più di tanto, anzi forse proprio per niente concedendo un laconico “stiamo preparando la risposta nei confronti della minoranza, che renderemo nota prossimamente, anche perché ricordo che a fronte della missiva ricevuta abbiamo tempo 30 giorni per dare riscontro alla richiesta”. Infatti la missiva è stata protocollata in municipio lo scorso 20 giugno e l’obiettivo che si erano posti Barbieri, Canobbio, Beretta e Cogliati di riunirsi entro questa settimana con la popolazione non ha avuto seguito e bisognerò attendere ancora qualche tempo per capire se la giunta camparadese accoglierà o meno la sollecitazione arrivata a palazzo.