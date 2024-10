Lazzate: aggredisce la fidanzata cesanese per strada e dà false generalità, 48enne denunciato

Intervento dei carabinieri della stazione dell’Arma di Seveso, giovedì pomeriggio, a Lazzate, dopo la segnalazione di un furioso litigio per strada con un uomo che stava aggredendo una donna. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno identificato la coppia coinvolta e ricostruito l’accaduto.

Lazzate, un 48enne denunciato per avere aggredito la fidanzata per strada

L’uomo, un 48enne italiano, residente nella Bergamasca, “nel tentativo di sviare le indagini” avrebbe fornito “false generalità, presentandosi come una persona estranea ai fatti”, dicono i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori , l’uomo, per futili motivi, avrebbe poco prima aggredito la fidanzata, residente a Cesano Maderno. È stato quindi deferito in stato di libertà per maltrattamenti nei confronti della compagna e per aver fornito false generalità ai militari intervenuti.

Lazzate, attivato il “Codice rosso” per la vittima

Dalla testimonianza della donna è emerso che tali episodi di violenza si sarebbero verificati più volte nei mesi precedenti, ma la vittima non aveva mai sporto denuncia. Attivato il “Codice rosso” alla donna sono state fornite assistenza e indicazioni per l’accesso ai centri antiviolenza locali.