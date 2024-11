Lavoro e inclusione: l’Isola Formativa di StMicroelectronics diventa ancora più grande

Nuova stagione, la quinta, per l’Isola Formativa, il progetto targato Provincia di Monza e Brianza e STMicroelectronics Italia per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità promosso nell’ottobre 2019. Quella di St è stata la prima “Isola” ad essere stata attivata delle quattro attive sul territorio. Si tratta di un ambiente di lavoro creato all’interno delle aziende in cui vengono gestiti brevi percorsi di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi del territorio e iscritti al Collocamento mirato. Le aziende ottemperano così agli obblighi della Legge 68/99 e propongono un modello integrato con i processi produttivi con tutor qualificati così da realizzare una condizione di “formazione in situazione” ad alta intensità formativa ed esperienziale che si rivela particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili con bassi livelli di competenze trasversali, sia dal punto di vista comportamentale che professionale.

L’Isola Formativa di St: inserimento di almeno 5 persone con disabilità all’anno per 5 anni

L’Isola Formativa di STMicroelectronics, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lo Sciame onlus, sarà tra l’altro ampliata, con l’inserimento di almeno 5 persone con disabilità all’anno per cinque anni (impiegate come tirocinanti nella custodia e manutenzione delle biciclette dei dipendenti ST e dei loro familiari nella ciclofficina realizzata negli spazi di ST ad Agrate) e la previsione di incrementare il numero di partecipanti.

Le Isole Formative, il presidente della Provincia MB: “Solo nel 2023 ci sono state 700 assunzioni”

“Grazie a queste iniziative che si collocano all’interno delle misure di Dote Impresa Collocamento Mirato del Piano LIFT, il Piano per l’occupazione delle persone con disabilità della Provincia di Monza e della Brianza, – spiega il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio – le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede operativa nel territorio provinciale, possono ottenere supporto, agevolazioni, risorse e servizi per sostenere le attività di inserimento e mantenimento lavorativo delle persone con disabilità, contribuendo così alla realizzazione di una vera inclusione lavorativa nei propri contesti organizzativi“. Solo nel 2023, ha spiegato ancora Santambrogio: “ci sono state più di 700 assunzioni a valere sulla legge di tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità (più di 650 nel 2024 non ancora ultimato) e 347 percorsi di accompagnamento al lavoro attivati con Doti Lavoro Ambito Disabilità (267 nel 2024)”. Tra l’altro: “Nel 2024 le risorse impiegate per gli incentivi per assunzioni e rimborsi per tirocini hanno raggiunto la quota di 1,5 milioni di euro, 100.000 euro quelle impiegate per i contributi per attività di consulenza, acquisto di ausili e supporto alle Isole Formative. Questi dati sono segno di un tessuto sociale e lavorativo capace di rispondere alla chiamata a costruire insieme una società più equa, in cui ognuno possa dare il proprio contributo e sentirsi parte del sistema Brianza. A STMicroelectronics e alla ciclofficina vanno quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro” ha aggiunto il presidente della Provincia.

Le Isole Formative, il presidente STMicroelectronics Italia: “Proseguiamo convintamente il progetto”

Il Consigliere delegato al Lavoro, Francesco Cirillo, aggiunge: “Il Settore Lavoro della Provincia, insieme ai suoi Centri per l’impiego e alla rete degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, si sta concentrando sulla qualificazione, collocazione o ri-collocazione delle persone disoccupate o coinvolte in processi di crisi aziendali. Anche grazie al programma GOL del PNRR, in sinergia con Regione Lombardia, ogni anno la rete dei Servizi al Lavoro e alla Formazione della Provincia MB prende in carico oltre 12.500 cittadini disoccupati, 5.000 dei quali usufruiscono di servizi specialistici al lavoro e circa 1.500 terminano con successo il proprio percorso formativo. Sempre nell’ottica del potenziamento delle competenze, la Provincia insieme ad AFOL MB sta promuovendo e coordinando un ampio e qualificato partenariato che, attraverso lo strumento regionale dei Patti per le competenze e per l’occupazione, sta supportando il comparto del mobile e dell’arredo a qualificare nuovi lavoratori da inserire in azienda, un’esperienza pilota che potrà diventare un riferimento per futuri progetti in altri comparti, tra cui quello IT”.

“ST è un’azienda ad alto contenuto tecnologico ed innovativo – ha aggiunto Giuseppe Notarnicola, Presidente di STMicroelectronics Italia — Abbiamo scelto di varare il progetto dell’Isola Formativa per poter valorizzare il contributo professionale da parte di persone diversamente abili in un contesto complesso come il nostro. Le nostre aspettative sono state rispettate e oggi possiamo di conseguenza proseguire convintamente il progetto: i tirocinanti, sempre opportunamente seguiti da tutor specializzati, continueranno a creare valore e noi faremo ulteriori passi avanti nel cammino verso la sostenibilità”.