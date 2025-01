Lavori sulla ferrovia, da lunedì 7 gennaio treni della S7 circoleranno solo fra Lecco e Monza

Rallentamenti e “riduzione di capacità dell’infrastruttura” da martedì 7 gennaio a sabato 1° marzo per le linee ferroviarie fra Milano Greco Pirelli e Monza a causa di lavori che saranno svolti da Rete Ferroviaria Italiana. In particolare l’ufficio stampa di Trenord ricorda che i treni della linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco circoleranno solo fra Lecco e Monza mentre per spostarsi fra Milano e Monza i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Carnate-Ponte San Pietro, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, RE80 Locarno-Chiasso-Milano, S9 Saronno-Seregno-Albairate.

Lavori sulla ferrovia nel tratto Milano Greco Pirelli-Monza: disagi fino a marzo

Le corse della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho viaggeranno fra Chiasso/Como San Giovanni e Milano Porta Garibaldi. Fra Milano e Rho saranno disponibili le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello. A queste, per i viaggiatori diretti a Rho Fiera si aggiungono i collegamenti regionali Milano-Varese-Porto Ceresio e Milano-Arona-Domodossola. Inoltre, le corse della linea S11 da Milano Porta Garibaldi in direzione Como/Chiasso partiranno ai minuti .01 e .31 invece che .09 e .39, con un anticipo di 8 minuti, rispetto all’orario regolare. Rimarrà invariato l’orario di arrivo a destinazione. Da Como/Chiasso le corse manterranno invariato l’orario di partenza; arriveranno a destinazione a Milano Porta Garibaldi ai minuti .29 e .59 invece che .21 e .51, 8 minuti dopo l’orario regolare.

Lavori sulla ferrovia nel tratto Milano Greco Pirelli-Monza: variazioni anche sulle linee S11 e S8

Previste variazioni di orario anche per le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Le corse della linea S8 partiranno da Milano Porta Garibaldi ai minuti .09 e 39 invece che .22 e .52, con un anticipo di 13 minuti rispetto all’orario regolare. Invariato l’orario di arrivo a Lecco. Da Lecco le corse manterranno invariato l’orario di partenza – ai minuti .06 e .36 – mentre arriveranno a Milano Porta Garibaldi 13 minuti dopo l’orario regolare, cioè ai minuti .21 e .51 invece che .08 e .38. Le corse della linea Milano Porta Garibaldi-Carnate-Ponte San Pietro partiranno da Milano Porta Garibaldi al minuto .22 e .52 invece che al minuto .31 e .01, con un anticipo di 9 minuti, rispetto all’orario regolare; sarà invariato l’orario di arrivo a Ponte San Pietro. Da Ponte San Pietro le corse manterranno invariato l’orario di partenza ai minuti .00 e .30; arriveranno a Milano Porta Garibaldi ai minuti .38 e .08 invece che .29 e .59, 9 minuti dopo l’orario regolare.

Ulteriori dettagli sulle variazioni e gli orari aggiornati sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App.