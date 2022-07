L’associazione Cani e Mici per Amici di Seregno propone tre gattini in adozione

Nel periodo estivo, gli appelli affinché la partenza di tanti per le vacanze non comporti un abbandono degli animali sono frequentissimi. Esce da questo solco, anche se la finalità è comunque quella di trovare chi si prenda cura di tre simpatici gattini, la richiesta di aiuto veicolata dall’associazione Cani e Mici per Amici, che ha sede a Seregno, in piazza Liberazione 17, nel cuore del quartiere Lazzaretto. Domenica scorsa, la fondatrice Fabiana Tombari ed una volontaria, sulla scorta di alcune segnalazioni ricevute, hanno effettuato il recupero in un’abitazione privata dei tre micetti, che adesso necessitano di cure urgenti, affinché la storia che stiamo raccontando abbia il lieto fine sperato.

Cani e Mici per Amici: le info utili per l’adozione

Un altro dei gattini recuperati

«Ora -spiega Tombari-, i tre gattini si trovano da una nostra volontaria, che li sta nutrendo, e saranno visitati da un veterinario. Se qualche persona seria e responsabile fosse interessata alla loro adozione, può contattarci ai seguenti numeri telefonici: 339/ 8616769 o 333/ 6531780». Il passaggio è ritenuto di fondamentale importanza: «La loro adozione ci permetterebbe di salvare altri piccoli mici, poiché riceviamo giornalmente richieste e segnalazioni in merito a cucciolate rinvenute sul territorio di Monza e della Brianza». Per ulteriori informazioni sull’attività associativa, si può consultare il sito https://www.caniemiciperamici.org.