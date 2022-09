L’assessore regionale Cattaneo a Seveso: “Sulla tenuta delle vasche diossina allarme infondato”

Non che ci fossero dubbi, ma nella serata, mercoledì 28 settembre, a Seveso, sullo stato delle vasche di contenimento della diossina del Bosco delle Querce è stato confermato dai rilievi tecnici di Regione Lombardia ed Ersaf, oltre che dalle parole dell’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo che non esiste alcune pericolo per la salute dei cittadini, che le strutture sono verificate in tenuta e che la manutenzione straordinaria è in corso con esiti rassicuranti. Le attività sul bosco hanno riguardato il contenimento del verde, la prosecuzione della rimozione del percolato già periodicamente eseguita dal comune, le verifiche di integrità, funzionalità e progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la ricostituzione della rete con monitoraggio topografico, delle acque sotterranee, dell’atmosfera degli sfiati e dei luoghi di lavoro.

L’ingresso di una delle vasche

L’assessore regionale a Seveso: “Nel Bosco delle Querce nessuna criticità”

«Non ci sono mai state situazioni di criticità particolari», ha ribadito Cattaneo. «Ritengo incomprensibile come improvvisamente un po’ di tempo fa si sia riaccesa una preoccupazione fortissima che non sembra basata su evidenze fattuali e che mi risulta difficile comprendere quale scopo possa avere avuto. È stato un allarme del tutto infondato. Tutte le analisi effettuate oggi e in passato escludono un pericolo di natura ambientale. Certo, stiamo parlando di manufatti che oramai hanno quarant’anni ed è normale che necessitino di alcuni interventi, già finanziati, del tutto all’interno dell’ordinarietà della vita di strutture di questo genere».

Bosco delle Querce e diossina, la sindaca: “Sicurezza ambientale garantita”

Aggiunge la sindaca Alessia Borroni: «Il Bosco delle Querce sta bene, è vivo, è controllato e monitorato costantemente. La sicurezza ambientale è garantita. La bontà dei dati illustrati vale ancora di più se consideriamo che in questi mesi sono state effettuate anche analisi non obbligatorie rispetto ai protocolli canonici, significa che si è andato anche oltre nelle indagini per poter dire tranquillamente che oggi non c’è alcun pericolo di contaminazione». Sul fronte dell’opposizione invece interviene il consigliere di Seveso Futura Giorgio Garofalo: «Abbiamo dovuto attendere 15 mesi prima che un rappresentante politico di Regione ci mettesse la faccia. A colmare quel vuoto istituzionale ci hanno pensato le associazioni del territorio, che non smetteremo di ringraziare per il lavoro di custodi e di difensori della memoria. I dati confermano quello che sapevamo».