L’assessore di Seveso cerca l’amore a “Uomini e Donne” di Maria de Filippi

Da assessore a sex symbol: è la parabola di Antonio Santarsiero, 62 anni, delega alle Manutenzioni, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia e da qualche giorno corteggiatore di Uomini e Donne, popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5. Il politico sevesino è entrato nel programma in settimana e sta uscendo con l’avvenente Paola. Si sono visti fuori dalla trasmissione, come accade in questa specie di dating show, in cui uomini e donne, appunto, si corteggiano dietro e davanti le telecamere. Come ha spiegato in puntata: «Sono stato con la stessa donna per 42 anni, abbiamo avuto figli e sono anche nonno, ma da un anno ci siamo separati e, ora che sono in pensione, ho pensato di rimettermi in gioco, per trovare una nuova storia. Non penso che esista il colpo di fulmine, per è necessario conoscersi e capirsi e per questo sono qui e farò le cose con calma».

Santarsiero a Uomini e Donne

L’assessore di Seveso a “Uomini e Donne”, il sindaco: “Non viene meno ai suoi impegni locali”

Con tanto di uscite vista Colosseo e romantiche cenette; c’è stato pure un bacio. Ovviamente la sua comparsa in televisione non è passata inosservata in città. In molti si sono chiesti se sia opportuno o meno, lui non commenta, anche perché per partecipare chiedono il massimo riserbo. “Sinceramente non conoscevo il programma, quando mi ha avvisato mi ha anche garantito che non sarebbe mai venuto meno ai suoi impegni locali“, spiega invece la sindaca Alessia Borroni. “Anche perché di fatto si assenta solamente per qualche giorno durante la settimana e non nel week end quando invece magari siamo maggiormente coinvolti dalle iniziative in città. Della sua vita privata non m’interessa nulla in qualità di primo cittadino, la fiducia che ripongo in lui come persone e come politico non cambia affatto“.