La sagra di San Fermo è stata ancora una volta un successo ad Albiate

La Sagra di San Fermo ad Albiate, la più antica della Brianza è terminata e anche l’edizione numero 415 è stata un successo di pubblico, cucina e divertimento. Sono stati giorni di festa in Villa Campello e per le vie di Albiate. “Finiamo in bellezza cenando insieme al ristoro allestito all’area feste di via Monfalcone” hanno fatto sapere gli organizzatori lo scorso 13 agosto nella serata conclusiva.

La sagra di San Fermo con la forza dei volontari

Tanti volontari hanno messo tutto il loro impegno per far divertire e cenare centinaia e centinaia di avventori che hanno voluto prendere parte alla tradizionale kermesse che anima Albiate d’estate da oltre quattro secoli con anche la fiera degli animali.