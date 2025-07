La Run for life porta 10mila nuovi tigli al Parco di Monza

La Run for life del 2025 porta 10mila alberi al Parco di Monza. Il consiglio di gestione della Reggia ha accettato la donazione annunciata dall’associazione Social Time, organizzatrice della corsa che si tiene dal 2016 all’autodromo nazionale. L’ultima edizione, lo scorso 9 marzo, e per l’occasione era sato stabilito che il fine sociale dell’anno sarebbe stato contribuire alla riforestazione del Parco monzese dopo le devastazioni del mese di luglio 2023.

La Run for life da 6mila partecipanti e il Parco di Monza

L’associazione, ricorda la Reggia, “non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite la diffusione della cultura del non profit, del volontariato e della solidarietà sociale” e a marzo ha calamitato all’autodromo 6mila partecipanti. Tolte le spese organizzative, la scelta della realtà di cui è legale rappresentante Beatrice Di Virgilio ha stabilito di acquistare 10mila esemplari di tiglio, già arrivati a 2,5-3 metri di crescita, che saranno messi a dimora in viale Mirabellino, parallelo a viale Mirabello, che dal bar Cavriga va alla Montagnetta. “Il consiglio di gestione del Consorzio Villa reale e Parco di Monza ringrazia cordialmente l’associazione Social Time per la generosa donazione” ha scritto la Reggia, il cui presidente, il sindaco Paolo Pilotto, ha parlato di «un gesto di solidarietà verso l’ambiente che incoraggia l’azione quotidiana intrapresa per migliorare lo stato delle aree boschive custodite all’interno del Parco di Monza».

Il patrimonio del Parco di Monza in cura

“La donazione si inserisce positivamente in un contesto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove piantumazioni, pulizia dei sentieri, lotta contro le specie invasive, attività di monitoraggio e studio del patrimonio naturale e iniziative di educazione ambientale – ha aggiunto la Reggia – che il Consorzio sta realizzando anche in attuazione dell’Accordo di programma con Regione Lombardia”.