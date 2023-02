La riapertura del passaggio a livello di via Grandi a Bernate slitta a martedì 14

Riapertura rimandata per il passaggio a livello di via Grandi a Bernate. A causa del prolungarsi dei lavori per l’ammodernamento dei binari, Rfi ha infatti procrastinato la già citata riapertura, prevista inizialmente per sabato 11 febbraio, alle 6 di martedì 14 febbraio.

Bernate: prevista la sostituzione dei binari

Il passaggio a livello, che collega Arcore alla vicina Velasca, frazione di Vimercate, è chiuso dalla serata di mercoledì 8 febbraio e, per questo motivo, è stato istituito un divieto di transito. Le operazioni prevedono la sostituzione dei binari ferroviari da parte di Rfi: nel frattempo, il traffico veicolare viene dirottato verso il cavalcavia di via Croce, in direzione Monza, o verso lo svincolo della tangenziale est, in direzione di Usmate Velate, e viceversa.