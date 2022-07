La Provincia modificherà il pericoloso svincolo tra Usmate e Arcore

La Provincia di Monza ha detto sì e cambierà il pericoloso svincolo della sp177. Tra i più soddisfatti il sindaco di Usmate-Velate Lisa Mandelli.

La Provincia modificherà lo svincolo e la soddisfazione di Mandelli

“Il progetto di modifica della viabilità nella Strada Provinciale 177 che ci è stato presentato dalla Provincia di Monza e Brianza recepisce le indicazioni suggerite dal Comune di Usmate Velate e le integra con ulteriori aspetti che contribuiranno a rendere più sicuro lo svincolo fra Usmate Velate ed Arcore, purtroppo troppo di frequente sede di incidenti stradali – ha detto il primo cittadino usmatese –. L’auspicio è, ora, che l’iter di progettazione e di esecuzione lavori possa procedere in modo tale da completarsi entro la prossima estate”.

La Provincia modificherà lo svincolo e il vertice con i tecnici

In settimana c’è stato un vertice con i tecnici di via Grigna e anche il Comune di Arcore con il sindaco Maurizio Bono proprio su questo tema visti i numerosi sinistri stradali che si sono registrati negli anni. La Provincia di Monza e Brianza ha garantito impegno ad intervenire per mettere in sicurezza quel tratto di strada provinciale. La base di partenza è stata la proposta già espressa dal Comune di Usmate Velate che verrà ulteriormente migliorata attraverso l’analisi dei flussi stradali e della concentrazione dei veicoli nei differenti orari della giornata, con rilevazioni che saranno effettuate anche tramite droni.

La Provincia modificherà lo svincolo e il ruolo di Arcore

“Un primo risultato è stato ottenuto, anche a seguito delle richieste portate avanti dal Comune, pur non essendo la strada di nostra competenza diretta – ha concluso Lisa Mandelli – Lo scorso mese di ottobre avevo fatto presente che gli elementi collocati, durante l’estate, dalla Provincia di Monza e Brianza per limitare la pericolosità dello svincolo non erano risultati soddisfacenti. A gennaio ho avuto un ulteriore momento di confronto con la Provincia, al quale si è poi aggiunto il Comune di Arcore che ringrazio per la fattiva collaborazione. Adesso stiamo definendo alcuni aspetti in modo tale che la Provincia possa poi realizzare l’opera”.