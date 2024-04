È arrivata a Monza direttamente dagli Stati Uniti Stephanie Urchick, presidente internazionale del Rotary eletta per l’anno 2024-2025. A salutarla giovedì scorso all’Hotel de la Ville c’erano, oltre alle autorità rotariane, anche il sindaco Paolo Pilotto e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

La degna accoglienza alla presidente, la seconda donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Rotary International, è stata organizzata dal Distretto 2042 e dal Gruppo Brianza 1 che comprende i Rotary monzesi (Rotary Club Monza, Rotary Club Monza Est, Rotary Club Monza Ovest, Rotary Club Monza Brianza, Rotary Club Monza Nord Lissone, Rotary Club Monza Villa Reale). Per i club monzesi l’orgoglio di ospitare un personaggio così importante si è unito alla gioia di presentare alla presidente le bellezze di Monza.

La presidente internazionale Rotary Stephanie Urchick ospite di Monza: l’accoglienza

Al momento dell’accoglienza è stato proiettato “in loop” un filmato che illustrava i luoghi simbolo della città di Teodolinda. Urchick, originaria della Pennsylvania, ha svolto numerosi servizi rotariani all’estero. È stata, tra l’altro, in Vietnam per aiutare a costruire una scuola elementare e nella Repubblica Dominicana per installare filtri per l’acqua. Ha partecipato alle Giornate di immunizzazione nazionale in India e Nigeria.

Studiosa di diverse lingue slave, ha fatto da mentore a nuovi rotariani in Ucraina e ha coordinato un progetto di sovvenzione della Fondazione Rotary in Polonia. Urchick, ha annunciato la sua intenzione di organizzare una conferenza presidenziale sulla Pace nel 2025, con il tema “Guarire in un mondo diviso”.

La presidente internazionale Rotary Stephanie Urchick e la pace nel mondo

Il Rotary vanta una lunga storia di promozione della pace attraverso i suoi “Centri della Pace” distribuiti nelle migliori università in tutto il mondo. Qui si sono formati circa 1.800 borsisti operano in oltre 140 paesi. Un nuovo centro, situato presso la Bahçeşehir University di Istanbul, Turchia, accoglierà la sua prima classe di borsisti all’inizio del 2025.

“La Borsa della Pace del Rotary – ha dichiarato la presidente – è stata istituita per preparare professionisti della pace e dello sviluppo comunitario di tutto il mondo a diventare catalizzatori efficaci nel porre fine ai conflitti e prevenirli. La conferenza si concentrerà sull’impegno del Rotary per la Pace e offrirà l’opportunità di apprendere insieme”. La serata, condotta dal presidente del Rotary Club Monza Villa Reale Fabio Massimo Marchetti, è stata allietata da brani jazz eseguiti dalla Rotary Jazz Band, un gruppo musicale formato da rotariani tra i quali il governatore del distretto 2042 Giuseppe Del Bene al pianoforte.