La polizia locale di Giussano a tutela della sicurezza: lusinghiero il report estivo

Pugno di ferro della Polizia locale di Giussano contro prostituzione su strada, omissione di soccorso e patenti false. Nel periodo estivo, da giugno a settembre 2022, gli agenti hanno emesso 11 verbali a seguito di un’intensa attività di contrasto alla prostituzione su strada. Gli accertamenti, condotti a seguito di palesi violazioni del regolamento di polizia urbana, hanno portato all’emissione di sanzioni da 150 euro l’una. I servizi effettuati dagli agenti hanno interessato in particolare la strada provinciale Novedratese S.P. 102 e via Viganò. Gli 11 verbali sono stati emessi per comportamenti in violazione dell’articolo 13 del regolamento di polizia urbana. Sempre prendendo in considerazione il periodo estivo, l’attività della Polizia locale ha interessato diversi altri settori, dai reati correlati alla mancata cura degli animali, fino a quelli che riguardano l’ambiente, la tutela del verde e l’attività di polizia stradale. Nello specifico, sono stati redatti quattro verbali per malgoverno di animali a seguito di segnalazioni giunte in Comune da privati cittadini e due verbali per il mancato rispetto del decoro e delle disposizioni che regolano la tutela del verde. Per quanto riguarda il controllo dell’ambiente, sono stati recuperati quattro veicoli abbandonati con contestazione delle relative violazioni ai proprietari. Inoltre, è stato redatto un verbale per inosservanza delle disposizioni che disciplinano la circolazione dei veicoli inquinanti.

Polizia locale: nel mirino anche le videoslot

Quanto all’attività di polizia stradale, è stata sporta una denuncia per fuga ed omissione di soccorso (articolo 189 c.d.s.) ed è stata sporta denuncia per il possesso di una patente falsa a carico di un cittadino di nazionalità pakistana. Sono, inoltre, stati sequestrati cinque veicoli per omessa copertura assicurativa o per altre violazioni. Attualmente, sono in corso specifici controlli sulle video-slot presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande: l’azione, svolta di concerto fra la Polizia locale e l’ufficio commercio del Comune di Giussano nell’ambito di un progetto intersettoriale, ha portato fino ad ora a 5 ispezioni senza riscontrare alcuna violazione amministrativa. «L’obiettivo del controllo a 360 gradi del nostro territorio comunale è quello di innalzare il livello di sicurezza stradale e urbana, per garantire una condizione di maggiore tranquillità, vivibilità e tutela pubblica», ha riferito il primo cittadino Marco Citterio. «La presenza degli agenti di Polizia locale mira a fornire un presidio capillare e continuativo del territorio, da raggiungere in collaborazione con tutte le forze dell’ordine che operano nella città di Giussano», ha concluso il sindaco, dichiarandosi soddisfatto del lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale.