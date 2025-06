La Lega contro il blocco dei diesel Euro 5: “Assurdo fare sostituire l’auto ai cittadini lombardi”

Mozione in consiglio regionale per evitare il blocco della circolazione, previsto dal prossimo ottobre, dei veicoli diesel Euro 5. E’ stata presentata dal gruppo Lega, che chiede: “maggiori investimenti da parte dello Stato e dell’Ue per attuare serie politiche dedicate al miglioramento della qualità dell’aria e non obblighi assurdi per sostituire auto di pochi anni a danno dei cittadini”. Il provvedimento, chiesto dall’Europa in ottica anti inquinamento, riguarderà le città più popolose della pianura padana.

La Lega e la mozione contro il blocco diesel Euro 5: “Sospendere il provvedimento”

“Negli anni – dichiara il capogruppo regionale della Lega, il brianzolo Alessandro Corbetta e primo firmatario della mozione – le Regioni, compresa la Lombardia, a seguito delle infrazioni imposte da Bruxelles in tema di qualità dell’aria sono state obbligate a sottoscrivere delle limitazioni come quella sui Diesel Euro 5 costringendo i cittadini a sostituire la propria auto”. “Purtroppo – prosegue – come abbiamo sempre denunciato, questi obblighi non hanno mai tenuto conto delle caratteristiche del bacino padano, uno dei territori più industrializzati e popolosi d’Europa racchiuso tra Alpi e Appennini, peculiarità che determinano condizioni atmosferiche spesso sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti”.

La Lega lombarda attraverso la mozione ha chiesto al Governo “di sospendere e rinviare le limitazioni ai Diesel Euro 5 e di trovare soluzioni alternative” proprio in funzione “delle particolarità morfologiche, economiche e sociali della pianura padana” e l’istituzione di un tavolo tecnico/politico composto dalle Regioni aderenti all’Accordo di Bacino Padano e al Ministero dell’Ambiente “per valutare soluzioni alternative alle imposizioni europee”.