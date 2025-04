La Fit Cisl: “Addetto alle pulizie aggredito in stazione a Monza, serve più vigilanza”

Un addetto alle pulizie della stazione ferroviaria di Monza aggredito, sabato 26 aprile, nel primissimo mattino: la denuncia arriva dal responsabile del presidio di Monza della Fis Cisl Monza Brianza Lecco, Ferdinando Sannino. “Presso la stazione ferroviaria di Monza si è verificato un grave episodio di violenza ai danni di un operatore addetto ai servizi di pulizia, dipendente di una azienda appaltatrice per conto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – si legge in una nota del sindacato – E’ stato aggredito mentre tentava di difendere un ragazzo che stava subendo percosse da parte di un altro individuo”.

La Fit Cisl sulla aggressione in stazione a Monza: “L’operatore ferito mentre tentava di difendere un ragazzo”

Il lavoratore, “un cittadino egiziano residente in Italia da oltre trent’anni e padre di tre figli” dice Sannino, “è rimasto ferito”. Tanto da rendere necessario “l’intervento immediato dell’ambulanza e la presentazione di denuncia alle autorità competenti”.

“Questo ennesimo episodio mette in evidenza la necessità urgente di rafforzare i presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie, luoghi di transito fondamentale per migliaia di cittadini ogni giorno” commenta Sannino. Il sindacalista fa riferimento specifico allo scalo monzese: “Snodo ferroviario strategico della Lombardia, richiede un incremento della presenza della Polizia Ferroviaria (Polfer) e un impegno concreto da parte delle istituzioni territoriali e delle aziende affidatarie per la tutela di lavoratori e utenti”.