La Croce Verde Lissonese in piazza Libertà per festeggiare i 50 anni di attività

Un fine settimana in piazza Libertà insieme ai volontari della Croce Verde Lissonese “aspettando il 50esimo”. La città di Lissone celebra il primo appuntamento di una serie di eventi organizzati da Croce Verde Lissonese, per onorare il cinquantesimo anniversario della costituzione dell’associazione di volontariato. Sabato 17 giugno e domenica 18 giugno, nella principale piazza del centro di Lissone, le giornate sono caratterizzate da un susseguirsi di attività aperte al pubblico di ogni età: dimostrazioni pratiche di rianimazione e primo soccorso per bambini e adulti, giochi per bambini con gonfiabili e truccabimbi. Dalle 10.30 alle 19, una non stop di momenti di formazione e divertimento insieme ai volontari lissonesi, che sono una attenta e straordinaria presenza sul territorio locale, capaci di rispondere alle richieste di soccorso ed aiuto provenienti dal territorio brianzolo. A prendere parte a questa due giorni, anche per riconoscere in prima persona l’importanza del sodalizio, sabato 17 giugno in piazza Libertà c’era il sindaco di Lissone, Laura Borella, che ha partrcipato ad una dimostrazione pratica di rianimazione.

Croce Verde Lissonese: un po’ di storia

Una delle attività proposte dai volontari (Gianni Radaelli)

La storia della Croce Verde comincia nel 1915 per iniziativa della locale Unione Esercenti, con la donazione della prima “lettiga“, della divisa e del vessillo, assumendo per finalità il motto “aiutare chi soffre”. Nel 1925 si deliberò di indire una pubblica sottoscrizione per l’acquisto di un’altra autolettiga, acquisto che, con un rilevante contributo comunale, si perfezionò nel 1926 e fu subito impiegata per i servizi di soccorso. Nel 1927 la Croce Verde si unì con il corpo volontari dei Vigili del Fuoco e fino al 1950 i due sodalizi collaborarono nelle attività di pronto intervento, dotandosi di un’autolettiga più attrezzata e confortevole; da tale ultima data e fino al 1966 la Croce Verde fu assorbita in toto dal Corpo dei vigili del fuoco, perdendo di fatto la propria visibilità ed autonomia.

Croce Verde Lissonese: la fondazione nell’agosto del 1973

Un altro momento delle attività (Gianni Radaelli)

Nel 1972 un comitato cittadino -con successivi lavori propedeutici ed approfondimenti- si pose l’obiettivo di ricostituire in modo formale l’associazione e, sulla base di tali lavori, l’attività del primo gruppo dei volontari -organicamente costituito- ha avuto inizio dall’1 agosto 1973. Quest’anno, dunque, ricorrono i 50 di fondazione.