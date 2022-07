La Croce Bianca di Brugherio cerca nuovi volontari

La Croce Bianca di Brugherio cerca volontari. Le circa 50 persone che compongono quella che una attenta comunicazione, strizzando l’occhio ai più giovani, ha ribattezzato amichevolmente BiaBru, hanno bisogno forze fresche. Sono necessari i più disparati tipi di servizi: non solo addetti al primo occorso e al trasporto, ma anche semplici accompagnatori, addetti alla contabilità, al centralino e così via.

La Croce Bianca di Brugherio e la caccia a nuove forze

Sara Gilomena addetta stampa della Croce Bianca di Brugherio

Con la responsabile della comunicazione della BiaBru, Sara Gilomena, cerchiamo di capire perché rispetto a un tempo, nonostante oggi la nostra società sia certamente più consapevole, si riscontrino difficoltà nel reclutare volontari “I fenomeni che compongono questa mancanza di vocazione, chiamiamola così, sono diversi. Per quanto riguarda i giovani percepiamo una sorta di vuoto esistenziale. Mentre nella fascia di età media il lavoro è diventato un aspetto molto ingombrante e pressante, soprattutto qui al nord. Porta via tanto tempo, è difficile poi trovare la forza e la voglia di impegnarsi nel volontariato, senza contare che ci sono anche le esigenze della famiglia da soddisfare. Anche nella terza età le cose sono cambiate, una volta si andava in pensione molto prima”.

La Croce Bianca di Brugherio e i corsi

Sono diversi i corsi in programma, alcuni sono già parti, altri partiranno a breve ma c’è sempre tempo per farsi avanti. Chi volesse informazioni può recarsi nella sede viale Brianza 8 a Brugherio, può visitare la pagina Facebook Croce Bianca Brugherio, la pagina Instagram BiaBru Croce Bianca Brugherio o il sito internet istituzionale www.crocebianca.org all’interno del quale troverà il link per raggiungere la pagina di Croce Bianca Brugherio.