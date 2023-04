La Corsa dei Campanili ha fatto il botto a Vimercate

La Corsa dei Campanili, la manifestazione podistica che permette proprio a tutti di correre nella storia di Vimercate e dei suoi campanili è tornata alla grande con tantissimi partecipanti domenica 16 aprile. Giunta alla sua sesta edizione l’iniziativa è tornata ad essere organizzata a pieno regime dopo lo stop legato alla pandemia, e dopo l’edizione a numero chiuso, ma comunque sold out, dell’anno scorso.

La Corsa dei Campanili e il ritorno all’antico

Ad organizzare l’evento, l’associazione di promozione sociale MADE Sport – il cui obiettivo è quello di sostenere la cultura, il benessere e la pratica sportiva in ogni sua forma – con il supporto di sponsor e i partner locali: “La Campanili è diventato ormai un evento atteso da molti, vimercatesi e non, grazie anche alla fondamentale collaborazione con il Comune, con le Associazioni del territorio e con i tanti volontari che, ogni anno, con impegno e passione ci permettono di organizzare questa manifestazione – ha spiegato Davide Redaelli, Presidente di MADE Sport -. Un grazie speciale ai tanti Sponsor che anche quest’anno hanno scelto di supportarci e di puntare sul nostro progetto. Siamo molto contenti di poter tornare quest’anno alla partenza libera e al numero aperto, per poter invitare ancora più persone a correre e a divertirsi con noi”. La manifestazione si è diversificata in 5 percorsi, con distanze differenti: una da 3 km denominata la Corsa dei passeggini e poi da 8, 14, 20 e 26 km. Presenti anche diversi membri dell’amministrazione comunale alla manifestazione podistica non competitiva.