La Brianza scommette sul fotovoltaico, record di kilowatt in Lombardia

Fotovoltaico: diffusi i dati della fine dello scorso anno – qualcosa sarà cambiato ma non troppo – dalla società Energy saving di Monza che ha messo a confronto i numeri della produzione di energia solare in tutta la Lombardia.

Fotovoltaico in Brianza, alti valori grazie alla densità abitativa

A un primo sguardo Monza e Brianza è una cenerentola: tapina in troppe voci, il numero di impianti, l’energia prodotta per impianto, non brillanti per numero di impianti per numero di abitanti, non certo brillantissimi per kilowatt prodotto rispetto agli abitanti. Ma qui sta il punto: la provincia di Monza e Brianza è uno spicchio irrisorio di territorio che ha dalla sua (ed è il motivo per cui ha ottenuto lo status di provincia) una altissima densità di residenti. Si vede nei fatti, sempre dalla tabella prodotto da Energy saving: fatti i conti per impianto e superficie di riferimento, Monza e Brianza fanno la festa a tutti e sono sul podio (con un oro indiscutibile) sia per numero di impianti fotovoltaici per chilometro quadrato sia, di conseguenza, per kilowatt prodotti per chilometro quadrato. Nel senso che al confronto, la provincia di Pavia ne produce un ottavo.

Fotovoltaico, in Brianza 505 kilowatt al chilometro quadrato

Sono 505 kilowatt al chilometro quadrato, in Brianza, primato lombardo, che vede inseguire alla lunga distanza soltanto Milano, poi tutti gli altri si accontentano bene o male di un terzo della stessa produzione, potendo contare su territori molto, molto più ampi. Si può tradurre così: nel bla bla bla della sfida climatica, per interesse o per consapevolezza, il territorio ha già accettato la sfida delle energie alternative, e lo ha fatto guadagnandosi il ruolo di capofila in Lombardia, al netto della sua superficie modesta e quasi irrisoria rispetto a ogni altri ambito provinciale. Non resta che approfittarne, probabilmente, e investire, come racconta la stessa Energy saving, per provare a essere – una volta di più – un territorio che in sordina sa dimostrare di essere all’avanguardia