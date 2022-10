La besanese Celestina Fortunato ha festeggiato i suoi 103 anni di vita

103 anni. È l’invidiabile traguardo raggiunto a Besana Brianza lunedì 17 ottobre da Celestina Fortunato, nata a Chieuti, in provincia di Foggia, nel 1919, e ospite della Rsa Oasi Domenicana dal 2014. Definita «una nonnina straordinaria», dal piccolo bisnipote Laerte di 12 anni, nonna Celestina, che nonostante l’età ama presentarsi ancora in modo curato, ha vinto anche il Covid. Risultata positiva a novembre 2020, ha sconfitto la malattia in circa un mese, forte dell’affetto dei familiari con cui è rimasta in contatto grazie al progetto “Video-Chi-Amate”.

Celestina Fortunato: per lei anche il “Progetto Arcobaleno”

Come le altri ospiti, Celestina anche lo scorso inverno ha subito nuovamente lunghi periodi di isolamento, a causa dei casi di positività registrati nella struttura. Ma quest’estate grazie anche all’aiuto dei volontari Avo-Avulss ha ripreso le sue piccole, ma tanto gradite, passeggiate nel parco della struttura sanitaria gestita dalle Suore Domenicane. Le sue giornate sono state allietate dal musicoterapista Claudio Scalzo, specializzato in terapie non farmacologiche, e in particolare dal “Progetto Arcobaleno”.

Celestina Fortunato: la prossima settimana la festa in struttura

«La musica spesa in ambito relazionale non è solo il cuore di una professione ma anche una filosofia di vita che ti accompagna nel percorso» ha riferito Scalzo. «Il progetto è stato proposto a Celestina, perché difficilmente partecipava nelle attività di gruppo. La musica ha un impatto positivo sulla vita quotidiana e può migliorare le capacità motorie. Con la potenza della musica e di altri strumenti, come diffusori di aromi, creme, pettini, specchi, abbiamo raggiunto diversi obiettivi, migliorando sia la qualità di vita dell’ospite, sia l’attenzione e la socializzazione», ha aggiunto. Il suo 103esimo compleanno sarà festeggiato lunedì 24 ottobre, in una grande festa organizzata per tutte le ospiti nate ad ottobre.