Job day in Brianza: salone a Brugherio, a Lentate sul Seveso colloqui per la Rsa all’ex Schiatti

Martedì 17 settembre il cortile di Palazzo Ghirlanda a Brugherio si trasforma in un salone dell’orientamento lavorativo: dalle 16 alle 20 i giovani under 35 potranno incontrare i selezionatori delle agenzie GiGroup, During e Ameco, della Fondazione Clerici e dell’Afol brianzola che illustreranno le opportunità offerte da aziende del territorio che operano in svariati settori, dalla logistica alla produzione, dal comparto meccanico a quello della gomma, dalla meccanica all’informatica, dall’alimentare alla ristorazione.

I referenti del Centro per l’impiego, invece, presenteranno i servizi di orientamento, i progetti di politiche attive del lavoro, i corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati a Brugherio e nelle città vicine.L’appuntamento, che in caso di pioggia si svolgerà nella sala polifunzionale, è organizzato dallo Sportello lavoro e dall’Informagiovani: è possibile prenotare la partecipazione e chiedere il supporto per la stesura del curriculum scrivendo a informagiovani@comune.brugherio.mb.it. L’evento sarà chiuso dall’aperitivo preparato dagli studenti della Clerici.

Job day in Brianza: tutte le posizioni aperte per la Rsa di Lentate sul Seveso

Un’occasione per chi è in cerca di una occupazione anche a Lentate sul Seveso: giovedì 19 settembre, dalle 9.15 alle 15.30, c’è il Job Day alla Rsa Residenze Lentate in via Garibaldi, quella sorta nell’area da tutti conosciuta come le ex Schiatti.

L’iniziativa è organizzata dal Centro per l’impiego di Seregno, braccio operativo di Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro) di Monza e Brianza, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, Codess Sociale ed Ethic Food.

Ma a differenza degli altri Job Day già organizzati, alcuni molto generici e aperti a ogni possibilità, questo è molto specifico: durante la giornata verranno illustrate le opportunità di lavoro disponibili nella Rsa lentatese. Già fin d’ora si conoscono le posizioni aperte che, essendo una struttura completamente nuova, sono davvero tante. Sono infatti ricercate figure qualificate in possesso del titolo di Oss e Asa, infermieri, fisioterapisti. Assunzioni previste anche per educatori e animatori, addetti alla reception, addetti alle pulizie e lavanderia, personale di cucina e aiuto cuoco, addetti alla manutenzione.

Mentre alcuni ruoli sono altamente qualificati, per alcune di queste figure non è necessaria una precedente esperienza in una Rsa. Conteranno molto, inoltre, anche altre caratteristiche personali quali la capacità di lavorare in team. Il Job Day in programma a Lentate è un’occasione d’oro per molti. Ovviamente, visto che si tratterà di fare anche un colloquio, è necessario presentarsi muniti del proprio curriculum per lasciarlo alle persone che si occupano della selezione del personale.