Investita da una moto a Limbiate, una 58enne è morta all’ospedale di Monza

Incidente mortale lungo la Comasina, all’altezza di Limbiate: muore una 58enne residente in città. La tragedia, al vaglio della Polizia locale, si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato 29 giugno, lungo la strada provinciale 44, ed ha causato la morte di Luana Betti. Secondo una prima ricostruzione, la limbiatese pare stesse attraversando la strada quando è stata investita da una motocicletta. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate.

Limbiate, la 58enne Luana Betti morta all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita

Luana Betti, frequentava Il Nascondino, un centro ricreativo di Limbiate, dove era molto amata e apprezzata. Sulla pagina Facebook del centro è comparso un commosso messaggio d’addio che racconta la personalità solare della donna. “Con immenso dolore, abbiamo saputo che una speciale amica del Nascondino, sabato sera ci ha lasciati: Luana Betti- scrivono dal Centro– un incidente, una sorte infame se l’è portata via. Luana, la prima ad arrivare a lezione e l’ultima ad andare via. Luana, che con la sua contagiosa risata, riempiva le sale, i corridoi e travolgeva chiunque incontrasse. Luana, che ha insegnato il toscano a tutti noi! Si è portata via un pezzettino dei nostri cuori, ma ci ha lasciato in cambio la sua gioia, i sorrisi e le tante risate, per trovare la forza di andare avanti. Sarà sempre con noi”.

Limbiate, Luana Betti morta dopo essere stata investita: era originaria della Toscana

La donna era infatti originaria della Toscana, ma da anni risiedeva a Limbiate dove si è fatta apprezzare per la sua vitalità. Toccherà al comando di polizia locale fare chiarezza sull’accaduto. In sella alla motocicletta c’erano un ragazzo e una ragazza di 23 e 19 anni, rimasti feriti. Le responsabilità sono da chiarire.