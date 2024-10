Infrastrutture, Spada (Assolombarda) chiede il finanziamento degli extracosti del prolungamento della M5 a Monza

L’inaugurazione dell’ultimo tratto della linea metropolitana M4, che sabato 12 ottobre ha previsto il primo viaggio dalla nuova stazione di San Cristoforo a Milano e la contestuale scopertura di una targa in memoria di Raffale Ielpo, operaio deceduto durante i lavori di realizzazione, ha consentito ad Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, di fare il punto della situazione sul tema delle infrastrutture.

Infrastrutture: il parere del presidente

«L’inaugurazione dell’ultimo tratto della linea metropolitana M4 -ha dichiarato Spada– rappresenta un’ottima notizia per la città e per le imprese. Ora è necessario proseguire l’investimento nel trasporto pubblico, da e verso la città, per contrastare alcune delle problematiche più urgenti di Milano. Infatti, avere più collegamenti tra il capoluogo e i territori limitrofi è l’unica strada per ridurre la congestione del traffico e gli impatti sull’ambiente». Spada ha quindi approfondito: «Bilancerebbe, inoltre, anche i valori del mercato immobiliare, aiutando a ridimensionare il caro vita e ad ampliare l’attrattività della Grande Milano. Un primo importante esempio è quello di finanziare gli oltre 400 milioni di euro di extracosti per realizzare il prolungamento della M5 a Monza, su cui ci attendiamo un’azione congiunta di tutti i comuni coinvolti nei confronti del governo».