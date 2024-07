Infortunio sul lavoro a Seveso, colpito da un macchinario e soccorso in codice giallo

Attimi di tensione e paura a Baruccana giovedì pomeriggio 25 luglio per l’infortunio sul lavoro occorso ad un operaio di 31 anni in un’azienda locale. Stava lavorando allo spostamento di una pressa meccanica, quando il macchinario, per motivi ancora da accertare, gli è finito addosso schiacciandogli le gambe. In via Colombo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, e poi carabinieri, vigili del fuoco e un’autoambulanza della Croce Bianca di Cesano con anche l’automedica per soccorrere il giovane operaio.

Infortunio sul lavoro a Seveso, ferito un operaio di 31 anni

Le condizioni del 31enne sono sembrate inizialmente preoccupanti poi, fortunatamente, sin dalle prime cure prestate sul posto dai sanitari, è stato escluso il pericolo di lesioni ed il ferito è stato trasferito in ospedale, al Niguarda di Milano, in codice giallo con una possibile frattura ad un arto inferiore. L’evento è avvenuto in un’autofficina specializzata in riparazione di macchinari ed ora saranno le forze dell’ordine insieme a personale Ats Monza Brianza a cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.