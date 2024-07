Infortunio in un cantiere edile di Bovisio Masciago, ferito un 43enne

Infortunio sul lavoro con un uomo di 43 anni soccorso in codice giallo nel pomeriggio di venerdì 19 luglio a Bovisio Masciago, in un cantiere edile di via Fermo Zari.

L’allarme è scattato attorno alle 17.20. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con una autopompa da Desio insieme a personale Ats Brianza, carabinieri e due mezzi di soccorso inviati dal 118. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ma da prime informazioni pare che l’operaio sia rimasto ferito a causa di una caduta.