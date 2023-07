Indebitati, anche troppo: crescono anche a Monza e in Brianza le richieste di aiuto

Milano, prevedibilmente, guida la classifica con il 23% delle domande depositate. Ma la piazza d’onore di questa graduatoria negativa spetta alla provincia monzese, con una percentuale del 17%.

I dati, infatti, riguardano il sovra indebitamento, un fenomeno in crescita. Dal 2017 ad oggi sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano (CAM), società interamente partecipata della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 1206 richieste di aiuto da parte di piccole imprese “sotto soglia”, ex imprenditori e cittadini eccessivamente indebitati e in squilibrio economico e finanziario.

Il fenomeno è in costante aumento: i dati del CAM evidenziano come, nel primo semestre del 2023, siano state depositate 157 istanze, con un incremento del 59%, rispetto alle 99 istanze depositate nello stesso periodo dello scorso anno . L’area geografica più interessata è quella milanese, seguita dalla Brianza e da Pavia (14%). L’esame dei dati ha permesso di tracciare un profilo del soggetto in difficoltà: il 62% di chi ha presentato la domanda è un consumatore; nel 38% dei casi si tratta di imprese, ex imprenditori e ditte individuali.

Sovra indebitamento, richieste di aiuto alla Camera arbitrale

Mediamente sono necessari 500 giorni per la conclusione della pratica. Per quanto riguarda gli esiti, l’88% delle proposte di rientro è stata omologata dal Tribunale, solo il 12% è stata rigettata. La procedura della Liquidazione controllata del sovraindebitato è la più utilizzata (56%). Seguono la Ristrutturazione dei debiti del consumatore (22%), il Concordato minore (18%) e l’Esdebitazione del debitore totalmente incapiente ( 4%).

«Il servizio di gestione delle crisi da eccesso di debito della Camera Arbitrale di Milano – precisa Rinaldo Sali, Vicedirettore della Camera Arbitrale di Milano e responsabile dell’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata del patrimonio – ha gestito in 7 anni oltre 1200 richieste d’aiuto, con un incremento del 60% nel primo semestre di quest’anno. Il nostro impegno sul territorio e a favore del sistema economico e sociale è quello di aiutare il consumatore e il piccolo imprenditore (non fallibile) a risollevarsi e a trovare una possibile via d’uscita per far ripartire la propria attività».

Sovra indebitamento: dal 2017 presentate 202 domande

Milano con 274 domande depositate rappresenta l’area territoriale che fa più ricorso a questo servizio. Monza con 202 domande depositate detiene il secondo posto in Lombardia. Alla procedura possono accedere il consumatore, l’imprenditore agricolo, la start up innovativa, l’ex imprenditore, lo studio professionale, tutte le altre (piccole) imprese non fallibili, che cioè stanno sotto la “soglia fallimentare”. Le domande provengono soprattutto da debitori civili, piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi