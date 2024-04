Incidenti fotocopia sulla Statale 36: nessuna conseguenza grave, code lunghissime

Due incidenti nello stesso punto della Statale 36 hanno creato code importanti lunedì 22 aprile in direzione Sud. Sono successi all’altezza dell’uscita per Lissone-Nova Milanese, entrambi in maniera autonoma, senza feriti gravi e senza coinvolgimento di altre vetture. Ma con grosse ripercussioni sul traffico.

Incidenti fotocopia sulla Statale 36: due auto contro il guard rail

Incidente SS36 Lissone Nova

Il primo evento verso l’ora di pranzo, coinvolta una donna di 52 anni soccorsa in codice rosso e poi trasportata non in pericolo all’ospedale. Con l’auto è carambolata sul guard rail, la corsia è stata messa in sicurezza per permettere i soccorsi sul posto con ambulanza e automedica, vigili del fuoco da Desio, polizia stradale e personale Anas. Le code si sono allungate fino a Seregno.

Incidente SS36 Lissone Nova: nessuna conseguenza grave per le persone, solo disagi per il traffico

Nel tardo pomeriggio, verso le 19, un secondo incidente dalla dinamica simile ha coinvolto una 19enne, sempre senza gravi conseguenze. Anche in questo caso il traffico si è intensificato con lunghe code in direzione sud.