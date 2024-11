Incidente sulla Milano-Meda, morto un uomo di 56 anni nello scontro tra un’auto e un furgone

Un uomo è morto in un incidente stradale sulla Milano-Meda nella mattina di giovedì 21 novembre. L’allarme è scattato poco dopo le 7 nel tratto di Cesano Maderno, in direzione nord, un’auto e un furgone si sono scontrate per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine chiamate sul posto.

Incidente sulla Milano-Meda, sul posto anche i vigili del fuoco

È stato necessario anche l’intervento di squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoia per rimuovere la portiera dell’auto per raggiungere la persona all’interno. La vittima è un uomo di 56 anni per cui sono risultati vani i soccorsi. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio un trentenne alla guida del furgone.

Sul posto l’autopompa da Desio e il carro fiamma da Seregno Volontari, due ambulanze, l’automedica, la polizia stradale.