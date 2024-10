Incidente stradale, artista e dj limbiatese muore ai Caraibi

Sgomento e dolore a Limbiate per la improvvisa scomparsa di Leonora Barbieri, 37 anni, artista e dj nota in città e non solo, deceduta sabato in un grave incidente stradale ai Caraibi. Era con il fidanzato, anch’egli non è sopravvissuto. Volontaria, socia e storica presidente dell’associazione Brucaliffo con cui aveva collaborato da quando era giovanissima, è stata anche docente di storia dell’arte e ha insegnato a Limbiate, ma era anche un’artista (ha esposto le sue opere in Villa Mella).

Incidente stradale, Leonora Barbieri viveva a Saint Martin con il fidanzato

Leonora Barbieri si era trasferita a Saint Martin, isola caraibica dove viveva con il compagno. Una personalità solare e altruista, quella della limbiatese rimasta vittima di un incidente stradale la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine del posto. Sabato 12 ottobre ha avuto un incidente stradale insieme al suo compagno Michael, ed entrambi non sono sopravvissuti. Si trovavano nelle Antille olandesi, dopo molti anni passati a Rotterdam.

Incidente stradale, il ricordo dell’associazione Il Brucaliffo

«Non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo, ma sappiamo bene cosa ci ha lasciato Leo: la sua risata, la sua passione incendiaria, il suo impegno – ricordano da Il Brucaliffo – condividiamo questo e condivideremo altri ricordi perché la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è fatta di persone e Leonora ha sempre fatto la differenza dentro e fuori da quelle aule. Quel che resta è un fortissimo senso di gratitudine per tutti i ricordi collezionati insieme, momenti passati a discutere, pianificare, progettare, immaginare. Una vera fortuna. Leo ci accompagnerà nell’energia che si sente all’inizio delle lezioni, nel brusio fuori dalle classi, nelle lunghe serate di programmazione e nei momenti di festa”.

Incidente stradale, il ricordo di «una delle danze più belle»

C’è chi la ricorda quando faceva musica: «Ricordo sempre quella volta a Milano quando mi salvasti con il tuo pc e hard disc. Una delle danze più belle per il sottoscritto nonostante mi avessero rubato tutto. Parole oggi non ce ne sono, ma un ultimo “grazie” te lo voglio dire. Riposa in pace Leonora, non ti dimenticherò mai», ricordano sui social dove una catena di messaggi di cordoglio infonde forza a chiunque abbia amato e conosciuto Leonora.