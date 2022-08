Incidente stradale a Briosco: sessantenne in codice giallo

Attimi di paura a Briosco, domenica 14 agosto, alle ore 13:35, in via XI febbraio sulla strada che porta dal centro paese alla frazione Fornaci. Secondo quanto raccolto dalle informazioni in nostro possesso, una signora di circa 60 anni ha perso il controllo della sua utilitaria bianca, per cause ancora da accertare, una distrazione o un malore tra le opzioni. Non è chiara la dinamica dell’incidente che sarà ricostruita dai Carabinieri giunti sul posto. L’auto in questione, che ha riportato danni ingenti sulla parte anteriore, è andata a sbattere contro il ponte a scavalco della SS 36 per poi arrestarsi al centro strada non impattando, fortunatamente, con nessun veicolo.

Il pronto intervento della Croce Bianca di Besana in Brianza

Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza che ha fatto le prime valutazioni sul posto, preso in carico la signora e trasportata all’ospedale di Monza in codice giallo per effettuare tutti gli accertamenti diagnostici del caso.