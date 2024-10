Incidente nella notte in Valassina tra Lissone e Muggiò: due feriti lievi

Se la sono cavata con ferite lievi, soccorsi in codice verde due persone coinvolte nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in un incidente stradale lungo la Statale 36 in direzione Milano, nel Lissone-Muggiò. Per cause in via di accertamento sono entrate in collisione due auto.

Sul posto, oltre a personale sanitario inviato dal 118 si è presentata una squadra del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco con una autopompa da Desio. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.