Incidente con cinque giovani coinvolti a Carugo: morto un 17enne, un ferito grave ricoverato a Monza

Una giovane vittima, un ferito ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e altri tre trasportati in condizioni serie a Como e Milano. È il grave bilancio di un incidente a Carugo: poco dopo mezzanotte un’auto con a bordo cinque giovani, due di 21, uno di 18 anni e due di 17, è finita a forte velocità contro un albero in località Sant’Isidoro, sulla Sp 40.

Incidente con cinque giovani coinvolti a Carugo: i soccorsi

La vittima è uno dei minorenni ed era di Carugo: per lui, che viaggiava al posto di fianco al conducente, non c’è stato nulla da fare. In posto tre ambulanze, automedica, autoinfermieristica ed equipe di elisoccorso inviata però via terra per avverse condizioni meteo. L’altro ferito grave è uno dei ragazzi sul sedile posteriore ed è stato trasportato d’urgenza a Monza.

Il conducente e un passeggero sono stati portati in codice giallo al Sant’Anna, un altro in giallo a Niguarda.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. In posto anche vigili del fuoco e carabinieri per rilievi. Intorno alle 2.30 alcuni parenti del 17enne deceduto sono stati soccorsi per lo shock e portati a Cantù per accertamenti.