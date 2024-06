Incidente a Monza: carambola contro un palo, un’auto in sosta e si ferma a muso in giù

Due cinquantenni, uno finito all’ospedale, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale accaduto nella serata di lunedì 10 giugno a Monza, in via Stelvio dopo che un’auto, una Volkswagen Up, per cause al vaglio della Questura di Monza si è ribaltata finendo in bilico a muso in giù sul marciapiede.

Monza, l’auto a muso in giù contro il marciapiede dopo l’incidente: un ferito

E’ la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori, sul posto due ambulanze, un’automedica e diversi mezzi dei vigili del fuoco. Il sinistro è accaduto attorno alle 22: l’auto, prima di finire dove è stata trovata avrebbe impattato contro alcuni paletti posti sul ciglio della strada e poi contro un palo dell’illuminazione pubblica finendo la sua corsa ribaltandosi contro un altro veicolo in sosta con persone al suo interno.

Monza, la carambola e l’incidente: i vigili del fuoco soccorrono il conducente

I vigili del fuoco hanno stabilizzato la vettura pericolante e rimosso la portiera per poter soccorrere il conducente. Presente, oltre a un’autopompa anche l’autoscala dalla sede centrale di Monza utilizzata per mettere in sicurezza la plafoniera del palo della illuminazione danneggiato. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo.