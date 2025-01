Incendio in una azienda agricola di Roncello, morto imprenditore intossicato dal fumo

Un imprenditore agricolo C.B., 59enne, è deceduto all’ospedale dopo essere rimasto intossicato dal fumo e soccorso in codice rosso a causa di un incendio che ha interessato la sua azienda agricola, a Roncello, sabato 25 gennaio poco prima delle 15. Portato all’ospedale di Vimercate è purtroppo deceduto.

Sul posto, scattato l’allarme, si sono portati i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Monza e Brianza e di Milano con sei mezzi, presente anche il funzionario di guardia dal Comando brianzolo, che hanno salvato alcuni animali: nell’azienda si allevano capre da latte.

Incendio in una azienda agricola a Roncello, morto imprenditore

Per cause in fase di accertamento (indagano i carabinieri della Compagnia di Vimercate) l’incendio ha interessato l’edificio adibito a stalla, coinvolgendo anche alcuni ovini presenti, messi appunto in salvo dai vigili del fuoco intervenuti. Lo spegnimento delle fiamme è stato laborioso anche a causa della presenza di fieno. Non è escluso che l’imprenditore si sia intossicato cercando a sua volta di portare in salvo le capre. Sul posto è giunto anche personale Ats che dovrà indagare su quello che è diventato un infortunio mortale sul lavoro.