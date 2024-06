Incendio in una attività di ristorazione di Limbiate: inalazione di fumo, due persone soccorse

Incendio in una attività di ristorazione di Limbiate, giovedì 13 giugno attorno alle 19, con due persone soccorse in codice giallo dopo avere inalato del fumo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con vari mezzi, una autopompa e un carro soccorso da Desio, una autobotte da Bovisio Masciago e una autoscala da Monza. Presenti anche ambulanze e un’automedica inviate dal 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Limbiate: incendio in una attività di ristorazione, vigili del fuoco intervenuti con quattro mezzi

Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito spento il rogo, le cui cause sono in via di accertemento, e controllato i piani superiori dello stabile, adibiti a civile abitazione “e occupati al momento del rogo”, dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, “per la presenza di notevole fumo sulle tromba delle scale”. L’intervento è durato oltre le due ore.